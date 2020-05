Eesti film vajab sinu Zaporožetsit!

2021. aastal läheb võttesse uus kodumaine täispikk mängufilm «Nähtamatu võitlus». Tegu on hulga auhindu kogunud linateose «November» režissööri Rainer Sarneti uusima filmiga. Sel korral eksperimenteerib režissöör kung fu ja komöödiažanriga. Filmis on keskses rollis peategelase auto, vana kooli sapakas, mida juba võtete jaoks otsitakse.

Filmi produtsendi Katrin Kissa sõnul on «Nähtamatu võitlus» lugu, mis leiab aset 1970ndate aastate Nõukogude Liidus. Filmi märksõnadeks on kung fu, huumor ja kloostrielu. Tegu on kung fu-komöödiaga, mida stsenarist-režissöör Rainer Sarnet ise kirjeldab kui oodi lihtsale inimesele. Filmi tegevus toimub 1973. aastal õigeusu kloostris, selle keskseks teemaks on taevase ja maise kooseksisteerimine. Loo peategelane on automehaanik, huligaan, kelles tärkab ootamatu soov saada mungaks.