Veneetsia biennaal lükatakse edasi, aita Eesti ekspositsiooni

«Mind on sügavalt liigutanud kõigi osalejate visa töö viimase kolme kuu jooksul,» ütles biennaali kuraator Hashim Sarkis. «Loodan, et uus avamiskuupäev lubab neil kõigepealt hinge tõmmata ja seejärel viia oma töö lõpule sellise aja ja pühendumusega, mida see tõeliselt väärib. Me ei plaaninud seda niimoodi. Minu tõstatatud küsimus «Kuidas me koos elame?» polnud mõeldud vastamiseks sellise kriisi ajal, milles me kõik praegu elame. Aga siin me nüüd oleme. Mõnes mõttes on meil õnne, sest oleme hästi ette valmistatud kriisi otseste ja pikaajaliste tagajärgedega tegelemiseks 17. biennaalil. See teema annab meile ka võimaluse reageerida pandeemiale vahetult. Seetõttu naaseme lähikuudel Veneetsiasse terve rea arhitektuurile pühendatud tegevuste jaoks.»