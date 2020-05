Euroopa kirjandusauhinna võitis Eestist Mudlum

2020. aasta Euroopa kirjandusauhinna võitjad

Euroopa Liidu kirjandusauhinnaga (EUPL) tunnustatakse kirjanikke kogu Euroopast. Auhind hõlmab 41 riiki, kes osalevad Loov Euroopa programmis. Euroopa kirjandusauhinna eesmärk on tugevdada Euroopa kultuuri- ja loomesektorit. Auhind loodi 2009. aastal ja sellest ajast alates on see tunnustanud 122 kirjanikku 11 korral.