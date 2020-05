Hobusepea galeriis näeb Manfred Dubovi näitust

Manfred Dubov (1986) on kunstnik ja meedik, kes töötab peamiselt õlimaali tehnikas. Dubovi seni mahukaim projekt on aastatel 2008‒2018 mitme isiknäituse vahendusel vaatajateni jõudnud «Ma tulen mitmest kohast korraga». Aastal 2016 ilmus Dubovil luulekogu «Täna leitakse kõik üles», mis nomineeriti Betti Alveri kirjandusauhinnale ja Värske Rõhu luule aastapreemiale. Praegu töötab Dubov järgmise sarjaga «Rõõmustajad tumedas», mis keskendub kannatuse ja õnneseisundi seostele. Lisaks loomingulisele tegevusele töötab ta kiirabis intensiivõena.

Kas keset katastroofi on võimalik olla õnnelik? Õnn ja katastroof võivad aset leida nii isiklikul, kui ka globaalsel tasandil. Üheks õnne vormiks on kõige põhilisema pärast mitte muretsemine. Katastroofi saab defineerida kui suuremat probleemide hulka ja ressursi nappust sellega toimetulemiseks. Ka pandeemia välisel perioodil on näha, millised on meie põhivajadused. Seega võiks heaolu defineerida läbi turvalise keskonna ning vaimse ja füüsilise tervise olemasolu. Näituse teema võib esmapilgul tunduda surmtõsisena, kuid eksponeeritud maalid on oma olemuselt pigem musta huumori hõngulised ja sisekaemuslikud.