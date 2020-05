Rakvere teatri juht Peeter Raudsepp teeb interaktiivse veebikohtumise

«Teatrimõte on väljaspool lava üsna eklektiline, nii on ka minu mõtted teatrist, ühiskonnast, tunnetest, näitlemisest, inimkonna saatusest ja paljust muust hüplikud, aga ehk saavad nad mulle endalegi selgemaks, kui ma neist teile räägin. Proovis näitlejate ees rääkides on seda juhtunud,» mõtiskleb Raudsepp, tsiteerides Eesti kuulsaimat rääkijat polkovniku leske: «Ma ju ei tea, mida ma mõtlen, enne kui ma seda öelnud ei ole.»

Raudsepp tõdeb, et tema nii kuulus rääkija ei ole, seepärast on tal mõned mõtted juba ka ette välja mõeldud, näiteks: «Miks ei võta ükski riik endale vapiloomaks ahvi? Oleme ju kõik veendunud, et just temast oleme me arenenud inimeseks ehk siis, kui poleks olnud ahve, poleks ka inimesi.»