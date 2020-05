Metsatöll annab järgmisel pühapäeval Tallinnas parklakontserdi

Pühapäeval, 31.mail, annab Tallinnas Saku Suurhalli drive-in klubis kontserdi juba 21 aastat metalisõpru üle maailma rõõmustanud Eesti folk-metal'i hiid Metsatöll. Oma unikaalsete instrumentide ja põhjamaise rammuga on Metsatöll esinenud ümber terve maailma ning välja andnud kaheksa edukat stuudioalbumit. Praeguseks on Metsatöllul seljataga üle 700 kontserdi 24 riigis ning müüdud on rohkem kui 80 000 plaati.