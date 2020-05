NUKU teater kutsub noori looma uut teatrikeelt

«Pöörame oma pilgud kõige ärksamate teatrihuviliste poole: konkurss on suunatud igas vanuses kooliõpilastele,» ütles NUKU teatri kunstiline juht Mirko Rajas. «Meid huvitab see, kuidas mõtlevad homse teatri tegijad ja vaatajad, milliseid tehnilisi vahendeid nad kasutavad ja milliste lahendusteni jõuavad.»

Kui idee on olemas, aga pole veel aimu, kuidas seda arendada ja missuguste vahenditega klipiks vormistada, on võimalik küsida nõu NUKU teatri loomingulistelt ja tehnilistelt töötajatelt, kes on valmis värsked ideed ära kuulama ja andma nõu nii sisu kui vormistust puudutavates küsimustes. Nendega saab ühendust võtta aadressil: ideekonkurss@nuku.ee, et leida võimalus idee teostamisel teatriprofessionaalide abi kasutada.