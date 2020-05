Plaadifirma Legendaarne annab teada, et vinüülformaati on jõudnud ansambli Toe Tag 2004. aastal ilmunud album «Legendaarne» ning 2009. aastal ilmunud «Kõik on formuleerimise küsimus» ning Genka ja Paul Oja omanimeline ühisalbum, mis ilmus 2014. aastal. Kõik need väljalasked on pärjatud Eesti Muusikaauhindadel «aasta hiphop-albumi» tiitliga. Neid duubelvinüüle on võimalik tellida plaadifirma veebipoest.