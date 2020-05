Vabas Akadeemias kõneleb Kaarina Rein uuskreeka luulest

Väljapaistvaid uuskreekakeelseid luuleteoseid on teada juba keskajast ja varauusajast, kuid järjepidevalt hakkas uuskreeka kirjandus arenema 19. sajandi algul tänu Kreeka rahvuspoeedi Dionisios Solomosi loomingule. Tänapäeval tuuakse tähelepanuväärseimate uuskreeka luuletajatena sageli välja järgmised kuus nime: Konstantinos Kavafis, Angelos Sikelianos, Kostas Kariotakis, Jorgos Seferis, Jannis Ritsos ja Odisseas Elitis.

Uuskreekakeelne naisluule lõi õitsele pärast Teist maailmasõda ning Kreeka silmapaistvaimaid poetesse on kindlasti olnud Kiki Dimula. 200 aasta jooksul on kreeka luule mõistagi muutunud nii keelelt kui sisult, isamaaline pateetika on asendunud tänapäevaste ängide kajastamise ja neile leevenduse otsimisega.