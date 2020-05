Kadri Voorand annab veebikontserdi Estonia lavalt

Tegemist on nii pildis kui helis kõrgtasemelise rahvusvahelise kontserdiga, mis kantakse otsepildis portaalidesse Saksamaal, Itaalias, Ungaris ja mujal. «Muusika loob maailma, milles on võimalik lõputult unistada. Kutsume teid unistama meiega koos ning viibima muinasjutulises maailmas, mida rikastavad lummavad kaadrid Lahemaa Rahvuspargist ja Rahvusooper Estonia teatrisaali autentne atmosfäär», seletab Voorand.

Tänavu oli muusiku tihedasse kontserdigraafikusse planeeritud hulk väga olulisi albumi «In Duo with Mihkel Mälgand» esitluskontserte väljaspool Eestit. Kriisi tõttu sai aga enamik neist tühistatud või edasi lükatud. Nii on tegu omamoodi tervitusega kõikidele fännidele ja korraldajatele maailma erinevais paigus, kes kontsertide ootel on olnud.

Auhinnatud Voorand ja Mälgand moodustavad duo, mis mängib põhiliselt originaalloomingut häälele, bassile ja klaverile, mis annab ruumi improvisatsioonile ning mida ehivad õhulised elektroonilised efektid ja hingestatud poeesia. Duo ei sea endale stiililisi piire, kokku sulatatakse popi, folgi, jazzi ja isegi roki elemente. Esile tõusevad emotsioon ja omapärased tekstid. Duo on andnud arvukalt kontserte nii Eestis kui ka välismaal, sealhulgas on hiljuti tuuritatud näiteks Hiinas, Ungaris, Itaalias, Inglismaal, Saksamaal, Soomes ja mujal. Ühtlasi on väisatud mainekaid festivale nagu Pori Jazz, Jazz Baltica, London Jazz Festival, Cheltenham Jazz Festival, Tampere Jazz Happening, Bejing Nine Gates Jazz Festival jt.