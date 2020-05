Kreatiivmootori uus muusikavideo kuulutab värsket duubelvinüüli «Mentalbau»

«Jälle kisti minust välja lauluteksti – proovikasse meelitati, väänati ja peksti!» Ilmunud on uus muusikavideo Kreatiivmootori loole «Kitsas iste», mis pärineb koosseisu värskeimalt albumilt «Mentalbau». ERRi kultuuriportaali muusikakriitikute poolt 2019. aasta kõige olulisemaks eesti plaadiks hinnatud album (viide allpool) on nüüd ilmunud ka duubelvinüülplaadina. Loo video autoriteks on Tartu Kunstikooli õpilased Ronald Must, Kalle Kotter, Deniss Vorobjov, Marko Korbun, Adrian Lillemets, ja kursuse juhendaja Roland Seer.