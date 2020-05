Tartu Folgiklubis esineb Märt-Matis Lill

Märt-Matis Lille muusikale on iseloomulik minimaalne stiil, mütoloogilised alltekstid, sonoristlik kõlakäsitlus, hingav vormikujundus ning arhailiste ja Ida kultuuride mõju. Sageli põimuvad muusikaga luuletekstid, paljud teosed on inspireeritud poeetilistest kujutlustest.

Märt-Matis Lill on lõpetanud kompositsiooni eriala Eesti Muusikaakadeemias, magistrantuuri Sibeliuse Akadeemias, ja täiendanud end rahvusvahelistel meistrikursustel. Ta on õppinud Helsingi Ülikoolis japanoloogiat, sinoloogiat ja filosoofiat. Tema teosed on kõlanud rahvusvahelistel festivalidel ning neid on teiste hulgas ette kandnud näiteks Présences Contemporaines Ensemble, Ensemble Intercontemporain Peter Rundeli juhatusel, Leipzigi Raadio sümfooniaorkester jpt.