«Talve» tegijad otsivad talenti uue mängufilmi peategelase rolli

Filmi üks produtsente Tanel Tatter ütleb, et «Soo»on nende meelest Oskar Lutsu kõige terviklikum ja põnevamaid jutustusi. «See erilise atmosfääriga armastuslugu on Eesti filmitegijatele ammuseks unistuseks olnud,» selgitab Apollo Film Productionsi produtsent Tanel Tatter. «Enamik filmi tegeastest on hetkel meile juba teada, kuid mõtlesime, et miks mitte korraldada Metskassi rolli täitva näitleja valikuks just avalik casting.»

«Soo» režissöör Ergo Kuld lisab, et otsitakse andekat neidu vanuses 16-24. «Kui sulle meeldib end näidata, sa ei karda kaamerat, oled unistanud filmis mängimisest ja mahud sellesse vanusegruppi, siis ootame su pilte ja tutvustavat videot.»

«Soo» areeniks on meie unikaalne suvine rabamaastik oma kaunite ja ohtlike veesilmadega, kirju taimestiku ja nõidusliku valgusemänguga. Loo psühholoogiliseks ja ajalooliseks taustaks on Esimene Maailmasõda, mille keeristest peategelane, kunstnik Toomas, kodumaale taastuma naaseb.

Toomas on peale Pallase lõpetamist ja välismaal studeerimist omal nahal sõjakoledusi kogenud ning kokkupõrkes kohalike jõhkarditega avanevad hiljuti saadud haavad uuesti. Näeme tõelist kirge ja ka tõelist vesternilikku vastasseisu. See on ajastufilm ühest maailma-ajaloo murdepunktist, samuti Eesti peatselt tärkava noore vabariigi ärkamisajast. «Soo» on unikaalse atmosfääriga triller ja ennekõike film armastusest, mis vaataja kõige viimase hetkeni enda haardes hoiab. Loomulikult ei puudu filmist ka Lutsu teostele omane huumor, mis läbi mitme naljaka kõrvaltegelase tegevustikku põimub.

«Soo» stenaristiks on Martin Algus ning režissööriks Ergo Kuld, produktsiooni osas on taas koostöövalmis Taska Film, Apollo Film Productions ja Kassikuld. «Soo» tegijate eelmine film «Talve» tõi Eestis kinodesse 150 000 vaatajat, mis on läbi aegade esiviisiku tulemus.