Avati Vilde vabaõhumuuseum

Varasemalt Tammsaare pargis eksponeeritud stendid on saanud uue vormi. Eduard Vilde 155. sünniaastapäeva puhul on toodud välja värvikamad faktid, kirjaniku tsitaadid ja arhiivifotod. Vilde oli tihe pargis jalutaja ning annab nüüd võimaluse seada sammud Kadrioru parki. Välistendide kujundaja on Anna Kaarma.

Avatud on ka muuseumi uksed. Esimesel korrusel saab tutvuda püsiekspositsiooniga. Kogu muuseumihoones ja teisel korrusel asuvas Kastellaanimaja galeriis on üleval Eesti Maalikunstnike Liidu kuraatornäitus «Park sinu südames»

Näituse kuraator Vilen Künnapu meenutab, et 2019. aastal Kastellaanimaja galeriis toimunud näitus «Park», mille kuraator oli Tiiu Rebane, osutus niivõrd menukas, et tekitas soovi pargi-teemat siin pargiäärses galeriis sel aastal edasi arendada. Näituse märksõnad on park sinu südames, unenäopark, paradiisipark, kvantpark. Kui park kujutab endast enamasti organiseeritud loodust ja ruumi, siis park sinu südames on eelkõige korrastatud mõtte- ja tundemaailm. Näituse eesmärk on tekitada soe ja päikeseline energeetika, mis nakataks kõiki. Näitusel osalevad nii tunnustatud meistrid nagu Juhan Muks, Enn Põldroos, Lembit Sarapuu, Mari Roosvalt, Uno Roosvalt, Jaan Elken, Juss Piho jt kui ka noored ja andekad maalijad, näiteks Anu Muiste, Anna Kõuhkna, Kristiina Jakimenko jt. Üllatusesinejateks on müstiline Kaljo Simson ja Läti suurmeister Aleksei Naumovs.