Baltoscandal toimub siiski

Festivali kava põhimõtted olid koos juba aasta alguses ja mõningaste muudatustega jõudsid need avalikkuse ette 1. mail. «Vahepeal oli reaalsus muutunud ja koos kava väljakuulutamisega teatasime ka selle mittetoimumisest,» andis teada festioovali korraldustoimkond. «Meie jaoks oli tähtis tuua esile need kunstnikud ja lavastused, kes olid esialgselt Baltoscandali kavas. Oleme väga tänulikud ja uhked kunstnike ja kollektiivide üle, kes meiega selle tee läbisid, meid usaldasid ning kellega loodame kohtuda Eestimaa lavadel tulevikus.»

Rahvusvahelisust toovad kolm teatriteemalist filmi. Itaalia filmitegija Giulio Boato dokumentaalfilm «Shiro Takatani, between nature and technology»on Jaapani legendaarsest kunstnikust ja lavastajast Shiro Takatanist. «Die Kinder der Toten» on tuntud Ameerika tearitrupi Nature Theatre of Oklahoma väga omanäoline mängufilm, mis põhineb Elfriede Jelineki samanimelisel romaanil. Prantsuse dokumentalisti Patric Chiha film «Si c'était de l’Amour» esilinastus varakevadel Berliini filmifestivalil ning jälgib tuntud lavastajat Gisèle Vienne’i ja tema tantsijaid, kes tuuritavad mööda maailma menulavastusega «CROWD».