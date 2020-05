Rakvere teater pakub neljapäeval veebikohtumist Priit Rauaga

«Tänavune festival on juba ette eriline, sest 1. mail me kuulutasime välja kava, millega töötasime 1,5 aastat. Kohe väljakuulutamise hetkel me selle kava ka tühistasime. Aga tänase seisuga festival toimub! Mis toimub ja miks – need on küsimused, millest tahaks rääkida. Samas räägin kindlasti ka ümbritsevast elust, sest see ju annab mõtlemisainet. Ootan väga küsimusi, kuigi karta on, et kõigile küsimustele ma vastata ei oska. Aga mulle meeldivadki rohkem küsimused kui vastused», sõnas Priit Raud.