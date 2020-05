Peaminister soovib kaotada teatrisaalide 50 inimese piirangu

«Ma tegin täna ettepaneku COVID-19 komisjonile, et neljapäeval me oleksime valmis otsustama, et sellest 50 inimesest loobuda. Et jääks 50 protsendine täituvus ja 2+2 reegel,» selgitas Jüri Ratas ERRile .

Peaministri sõnul on nakkusoht ööklubides suure riskiga, kuid tema sõnul on ka see selge, et seal ei nakatu riskipopulatsioon, ent tuleb arvestada, et noored alati kannavad seda haigust edasi.