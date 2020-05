Ugala toob suvel lavale ajaloolise draama «Katkuhaud»

See lugu, mida tihti on võrreldud Sofi Oksaneni romaaniga «Puhastus», koorub lahti nagu sibul ja toob meieni ühe perekonna loo, aga ka terve eesti rahva loo elusaatustest ja valikutest 20. sajandi teise poole alguses. Lavastuses on peaosades Luule Komissarov ja Kadri Lepp.