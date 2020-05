Ilmunud on Madis Kõivule pühendatud artiklikogumik

Ilmunud on Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse kirjastatud artiklikogumik «Jalutuskäigud ja kohvijoomised. Kõnelusi Madis Kõivust», mille koostaja ja toimetaja on Aare Pilv, artiklite autoriteks on peale tema Tiia Allas, Jaan Kangilaski, Jaan Kaplinski, Jan Kaus, Madis Kolk, Piret Kruuspere, Jüri Lipping, Leo Luks, Indrek Ojam, Anti Saar, Henrik Sova ja Rein Veidemann.