Malle Leisi igavene suvi puhkeb Tallinna Portreegaleriis

Malle Leisi (1940-2017) võib pidada Eesti kunstiklassika üheks säravamaks legendiks, kelle nimi ei vaja laiemale üldsusele tutvustamist. Paljude mällu on sööbinud Leis puhta värvikäsitluse ja selgete popilike kujunditega, mis väljenduvad nii tema maalikunstis kui ka graafikas. Örnas tuules õõtsuvad kõrrelised, kirkates toonides puuviljad ja õiteilus natüürmordid on sümbolid, mis on saanud Malle Leisi kunsti esindavateks elementideks.