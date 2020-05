Linnateater toob publikuni digitaalse monodraama «Inimese hääl»

Vaevalt et Jean Cocteau oskas 1928. aastal «Inimese häält» kirjutades ennustada, kui suure rolli vallutab telefon meie elus pea sadakond aastat hiljem. Ometi suutis ta oma monodraamaga tabada midagi, mis kõnetab meid ootamatu teravusega just nüüd, sel kummalisel eriolukorra-kevadel, mil isolatsioon ja vajadus inimliku läheduse järele on saanud uue tähenduse. «Inimese hääl» räägib naisest, kes helistab mehele, keda ta armastab.

Tegemist on spetsiaalselt digikeskkonna jaoks valmiva lavastusega. «Just sellisel moel kaamerasilma vahendusel on meil võimalik alustada taas etendustegevust, kaasates vajaliku hulga publikut ning tagada ühtlasi kõikide osalejate ohutus,» kommenteeris ettevõtmist Tallinna Linnateatri direktor Raivo Põldmaa. «Tegemist on nii Linnateatri kui meie publiku jaoks uudse kogemusega ja me loodame, et sellest kujuneb üks igati meeldiv ja meeldejääv elamus,» lisas ta.