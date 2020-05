Suvel algavad uue kodumaise komöödiafilmi «Eesti matus» võtted

««Eesti matus» on ekraniseering Andrus Kivirähki samanimelisest näidendist, mis publikumenu tõttu on püsinud Draamateatri mängukavas alates aastast 2002 ja saanud sellega Eesti teatri absoluutseks rekordlavastuseks. Hetkel paistab, et on õige aeg see pöörane ja naljakas lugu filmiks vormida. Sel korral on filmi stsenaristiks andekas kirjanik Ott Kilusk,» ütleb produtsent Tanel Tatter.