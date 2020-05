VIDEO ⟩ Vaata Led Zeppelini kuulsat kontserti (piiratud aja jooksul!)

Tegemist on 10. detsembril 2007. aastal Londonis O2 Arenal toiminud kontserdi salvestusega, mille režissöör on Dick Carruthers. 2013. aastal tunnustati filmi kontsertfilmi auhinnaga «Classic Rock Roll of Honours Award for Film of the Year». «Celebration Day» on Youtube’is vaadatav kolm päeva, kuni 2. juuni õhtul kell 22.00.