Galerii: kinode avamise päev

Artise esimese päeva programmis, mis alaga kell 11, on filmid «Meie kaks», «Jean Paul Gaulteir: šikk friik», «Parimad aastad meie elus», «Suvetüdruk», «Asjad, milles me ei räägi» ning «Emma». Kino Sõprus programm algab õhtul kell 18.30 kahe filmiga: «Meie kaks» ja «Loits igavuse peletamiseks».

«Kinokülastuse on Artis oma publikule muutnud võimalikult turvaliseks, müües oma 72- ja 181-kohalistesse saalidesse maksimaalselt 21 ja 50 kohta, mis paiknevad üksteisest ohutus kauguses. Nii juhtuski, et esmaspäevaõhtune film «Emma» väikeses saalis oli pühapäeva õhtuks juba peaaegu välja müüdud,» ütles Artise turundusjuht Monica Raud. «Kuigi suur osa filme lükati edasi sügisesse või koguni järgmisse aastasse, ei jää Artise ekraanid ka suve jooksul tühjaks. Kui ei tule ootamatuid üllatusi, toob juuli endaga juba oluliselt rohkem värskeid filme kui suve esimene kuu.»

Apollo on seisukohal, et kinopidamine tasub ennast taas ära siis, kui taastub kriisieelne olukord ning igasugused piirangud kinosaali täitumise kohta puuduvad. Eelduseks on muidugi ka see, et oleks filme, mida näidata, ja külastajaid, kellele neid näidata.