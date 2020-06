Pärnu Linnaorkestri fantaasiaküllane kolmapäev Reimanni ja Ehalaga

Pärnus sündinud Villem Reimann (1906–1992) on kirjutanud klaveripalu, sümfooniaid, koori- ja soololaule. Tema rikkalikust heliloomingust peetakse tähtsaimaks aga just kammer- ja filmimuusikat. Pikaaegne Tallinna Konservatooriumi õppejõud (1942–1992) alustas muusikuteed kompositsiooni erialal 1933.aastal professor Artur Kapi juures ning 1936.aastal klaveri erialal professor Artur Lemba juures.

Enne II maailmasõda, 1937–1938 õnnestus Reimannil haridusteed jätkata Budapestis Liszti-nimelises Muusikaakadeemias, õppides kompositsiooni Zoltán Kodály käe all, kammermuusikat Leo Wieneri juures ja dirigeerimist Ernő Ungerilt. Budapestist naasmise järel alustas Reimann pikka ja viljakat pedagoogitööd, mida on jätkanud tema pojad Tõnu ja Matti Reimann Eesti Muusikaakadeemias. Seega, on Reimannidega kokku puutunud ilmselt iga eesti (klassikaline) instrumentalist.

Kui Villem Reimann õppis omal ajal kompositsiooni Artur Kapi juures, siis Olav Ehala tegi seda Eugen Kapi käe all. Ehala on Eesti üks tuntuim ja armastatuim laululooja ning filmi- ja teatrimuusika helilooja, kes tähistab sel aastal oma 70.juubelit. Olav Ehala eriomane ja koheselt äratuntav helikeel on kõrvus ilmselt igal eestlasel ning mitu põlvkonda on üles kasvanud "Nukitsamehe" ja "Buratino" lauludega. Pärnu Linnaorkestrit seovad heliloojaga pikaegsed ja soojad sidemed. Septembrikuus tähistab orkester Eesti Heliloojate Liidu, Eesti Teatriliidu ja Eesti Kinoliidu initsiatiivil koos paljude tuntud solistide ja kooridega Olav Ehala sünnipäeva suurejoonelise kontserdiga Tallinnas Estonia kontserdisaalis.