Galerii: raamatuesitlus pannkoogipeoga

Raamatu ilmumise idee taga seisab Margo Orupõld Pärnu Naiste Tugikeskusest. Raamatu joonistused ja miniatuurid ongi ammutanud inspiratsiooni tugikeskuse naiste lugudest. Jan Kaus ütleb, et kuna raamatu keskne teema on koduvägivald — mistõttu võib mu lugusid määratleda kui luupainajalikke muinasjutte — oli esitluse teema täielik kodurahu ning just seepärast küpsetatigi esitlusel pannkooke.