Tartu Kunstimajas avatakse koos raamatuesitlusega Vilen Künnapu näitus.

Platoni järgi paiknes Atlantis kunagi Santorini saarel. Just sellel saarel sündisid aastal 2012 Künnapu esimesed akrüülmaalid. Kunstnik on kaheksa aasta jooksul oma veidi unenäolist stiili edasi arendanud. Näitusel on lisaks suuremõõtmelistele Santorinist inspireerituid teostele ka Andaluusia ja Kuuba ainelisi kompositsioone ning ehedalt on abstraheeritud mitmeid Tallinna ja Tartu motiive. Maalide märksõnadeks on puhtad värvid, energia, maagilised kujundid ja iidsed märgid. Autor usub, et ta maalid tõstavad ruumi energeetikat ja on raviva toimega.

Kunstnik lisab: «Projekteerides maju tunnen end kunstnikuna, maalides aga arhitektina. Naudin mõlemat tegevust ülimalt, maalikunst on aga ilmselt kõige kese. Minu eesmärgiks on mingi tunne, mis asub majade ja maalide taga. Ma maalingi seda tunnet teadmata täpselt, mis see on. Võib-olla maalin jõudu või hoopis energiat. Ajaloolisi maju maalides kujutan ennast aga muistseks arhitektiks, kes neid kunagi ehitas. Ma ei maali täpselt seda, mida näen. Pigem lisan üldistatud mahtudele värvide, uute akende, uste ja veel millegagi oma stiili. Nii et maal võib olla ka projekt, täpsemalt ideaalprojekt.»