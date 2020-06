Kai kunstikeskuse muusikakonkursi võitis Sander Shifter Peterburist

«Meil oli väga hea meel näha, et Anne Katrine Senstadi valgusteos inspireeris nii paljusid muusikuid ning heliloojaid Eestist ja väljastpoolt uusi teoseid looma. Finalistide kolmik oli tugevalt isikupärane, sügavaima mulje jättis žüriile konkursi võitja Sander Shifteri muusika oma filmilikkuse ja kosmilise, ruumi loova atmosfääriga. Näituse jaoks valminud heli on olnud orgaaniline osa «Radikaalse valguse» installatsioonist ning külastajatel on nüüd võimalus kogeda kahe erineva helikeskkonna sünergiat valgusega,« räägib Kai programmijuht Karin Laansoo.

Oslos ja New Yorgis elav Norra kunstnik Anne Katrine Senstad on õppinud Parsonsi disainikoolis ja The New Schoolis New Yorgis. Tema praktika keskendub inimese tajudele seoses valguse, heli ja värviga. Senstadi teoseid on näidatud üle maailma, teiste seas 55., 56. ja 57. Veneetsia biennaali raames, Brügge Kunsti- ja Arhitektuuritriennaalil, Pompidou keskuses Pariisis, Haus Der Kulturen Der Weltis Berliinis, He Xiangningi kunstimuuseumis Shenzenis, Beiruti Kunstikeskuses ja Kanada Loodusmuuseumis. Kunstniku teoseid on mitmetes rahvusvahelistes muuseumi- ja erakogudes.