Pärimusmuusika Aidas näeb Kerly Ilvese isikunäitust

Toidujäätmete, sealhulgas toidu raiskamise ehk toidukao teema on maailmas ja ka Euroopas muutumas järjest aktuaalsemaks. Igal aastal tekib Eestis hinnanguliselt ligikaudu 46 000 tonni toidujäätmeid. Peale otsese ressursside raiskamise ja negatiivse keskkonnamõju tekitamise kaasnevad toidu raiskamisega ka märkimisväärsed kulud. Toidujäätmeid tekib toidutarneahela igal etapil alates esmatootmisest (põllumajandusest) kuni tarbimiseni. Arenenud riikides tekib toidujäätmeid koguseliselt kõige enam toidu lõpptarbimise etapil kodumajapidamistes ja toitlustusasutustes.

«Toit üle prahi» tutvustab Euroopas levinud toidupäästmisliikumist Foodsharingut, mis sai alguse 2012. aastal Saksamaal. Fotodel on kujutatud täistaimset tarbimiskõlbulikku toitu, mis tänu liikumisele päästetud sai. Tartus on sarnase tegevusega toimetamas Tartu Toidujagamine: https://www.facebook.com/foodsharingtartu

Toidujagamine soovib õhutada kaupluseid, restorane, eraisikuid ja kauplustekette jagama ülejäänud toitu, mis muidu läheks äraviskamisele. Toidujagamise peamine mõte on päästa toit, see juures pole oluline, kes seda tarbib. Iga toiduaine või toode, mis ära visatakse maksab ärile raha, toidujagamine on hea variant selle mitte täies mahus raiskamiseks.