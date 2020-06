Kapa festival kuulutas välja kogu esinejate nimekirja

Seekordsel festivalil esinevad juba varasemalt välja kuulutatud Ewert and The Two Dragons ning reket. Lisaks toob tänavune festival kuulajate ette suurejoonelise meenutuse 2000. aastate algusest – esineb ansambel Vaiko Eplik & Eliit koos Claire’s Birthday toonase kitarristi Jaan Pehkiga.

«Albumi «Venus» loomisest möödub tänavu 20 aastat ja hea meel on tähistada seda just Kohilas – kohas, kus need lood omal ajal loodud said. Koos Eliidi ja Jaan Pehkiga esitame nii albumi «Venus» lugusid kui ka muud head Claire's Birthday repertuaarist,» sõnas bändi solist Vaiko Eplik.

Kapa Festivalil astuvad üles ka seekordsel Eesti Laulu konkursil osalenud Ziggy Wild ja viimastel aastatel suurt populaarsust kogunud lauljatar Lepatriinu. Esimest korda esineb üritusel Kohilast pärit talendikas räppar Lambandaz, lisaks rock-bänd Merwis ning mitmed teised tuntud ja vähem tuntud kollektiivid. Festivali päeva veab hinnatud saatejuht Robert Rool.

Lisaks albumile «Venus» on tänavu juubel ka festivalil. Kui 2000. aastal loodi üritus eelkõige kohalikele bändidele esinemiskogemuse saamiseks, siis tänaseks on 20. korda toimuv sündmus kasvanud laialdaselt tuntud kodumaiseks festivaliks, tuues igal aastal Kohilasse muusikasõpru üle kogu Eesti.

«On hea meel tõdeda, et festival on olnud järjepidev ning juba 20. korda saavad muusikasõbrad Kohilas festivalimelu nautida. Panustame palju, et seekordne festival saaks olema juubelivääriline,» ütles festivali korraldaja Martin-Erich Torjus.

Ürituse korraldamisel järgitakse riiklikke piiranguid ja terviseameti juhiseid. «Loome kohapeale võimalused käte desinfitseerimiseks, laiendame festivaliala ning rakendame muid meetmeid, et hoolitseda külastajate tervise eest,» lisas Torjus.

Kapa Festival toimub Kohilas, Tohisoo mõisapargis, vaid 30 kilomeetri kaugusel Tallinnast. Sündmusele pääseb mugavalt nii rongi kui ka bussiga. Samuti on loodud festivali külastajatele hea võimalus sõita Tallinnast festivalile ja hiljem tagasi Kapa Festivali eribussidega.