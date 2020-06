I Land Sound toimub tänavu vaid 1000 osalejaga

1000 osalejaga planeeritava ürituse korralduses seatakse esikohale inimeste tervis ja heaolu – nii kohaliku kogukonna kui ka külastajate oma. Festivali kodukorras järgitakse rangelt Terviseameti poolt väljastatud juhiseid, mille tutvustamise ja täitmise eest hoolitseb kogu tiim. Avar toimumiskoht annab eelise hoida alati turvalist distantsi, hingata puhast õhku ning tagatud on võimalused käte regulaarseks pesemiseks ja desinfitseerimiseks.

Kohalikku päritolu festivali peakorraldaja Paap Uspenski sõnul on kriisijärgne turismi taastamine Saare maakonnale oluline: «Sellesuvine Saaremaa vajab külastajaid enam kui kunagi varem ja teisalt ootavad festivali fännid tuulutust kehale ning vaimule – me näeme vöimalust seda pakkuda.» Uspensko usub, et I Land Sound 2020 toob Saaremaa äridele olulisi külalisi: «Ettevötjad ootavad pikisilmi külalisi, kes, kes puhuksid elu sisse saare majutus-, toitlustus-, turismiasutustesse ja kaubandusse,» nendib Uspenski. «Püüame ka ise vöimalikult palju investeerida otse Saaremaale kohaliku tooraine ja teenuste tarbimise kaudu.»