Tallinna Biennaali fookuses Lõnguse suurnäitus

«Eesti tänavakunsti võtmetegelase Lõnguse loominguga on kerge suhestuda - tema stencil art tänavakunstiteosed mõjuvad samamoodi kui virtuaalmaailma meemid, millega me harjunud oleme. Lõngus on tuntud mängulisuse poolest, kuigi aastatega on ta muutunud ühiskonna suhtes siiski senisest tõsisemaks ja kriitilisemaks,» räägib senini avalikkuse eest tundmatuks jäänud kunstniku loomingust biennaali peakorraldaja Andra Orn.