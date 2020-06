Tartu Kunstimajas avatakse kogukonnanäitus

Tegemist on subjektiivsetel tunnetusalustel kujunenud näitusekomplektiga, mida Nurk on enda sõnutsi kureerinud justkui juba 30 aastat. Näitusel osalevad autorid, kelle loomingust / näitustest on ta olnud inspireeritud ja tundnud vajadust kirjutades pikemalt neisse süveneda. Kuna kogunemine leiab aset reaalruumis, mis on teatavasti piiritlev, siis on ka see esinejate hulk veelkordselt valikuline, rohkem need autorid, kellest Nurk on kas sagedamini kirjutanud või kellega enam lävinud või koostööprojekte teinud. Seetõttu määratleb ta ka projekti kogukonnanäitusena.