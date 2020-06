Eesti Kontsert avab oma suvehooaja

«Tänavune kevad oli kõigile keeruline ning tavalise elurütmi taastumine võtab muidugi aega. Tahame omalt poolt aidata inimestel möödunut kiiremini selja taha jätta, et jälle natuke rõõmsamalt suvele vastu minna,» rääkis Eesti Kontserdi juht Kertu Orro. «Eks kõikvõimalikud nutiseadmed olid karantiini ajal möödapääsmatu aseaine, kuid ma tean, et inimesed igatsevad elusa muusikaelamuse järele. Juulis ja augustis on Eesti Kontserdi kvaliteedimärgiga kontserdiõhtud tagasi ning nii jääb üle oma publikule kõikjal Eestis öelda vaid üht: «Vaheaeg on läbi, palume saali!»»