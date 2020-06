Draakoni galeriis avatakse Valeri Vinogradovi näitus

Maalikunstnik Valeri Vinogradov (sündinud 1952. aastal Moskvas) on hariduse omandanud Moskva 1905. aasta nimelises Kunstikoolis ja Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (praegune Eesti Kunstiakadeemia). Vinogradov esineb näitustel alates 1984. aastast ja lisaks paljudele isiknäitustele on osalenud enam kui kolmesajal ühisnäitusel Eestis ja paljudes välisriikides. Vinogradovi loomingut on tunnustatud Konrad Mäe preemiaga (1992) ja Kristjan Raua nimelise preemiaga (2010).

Valeri Vinogradovi loomingut iseloomustab tasakaalukas esteetika ja peenekoelisus. Kunstiteadlane Ants Juske on Valeri Vinogradovi loomingulist geneesi kirjeldanud järgnevate sõnadega: «Moskvas, ranges vene realismi vaimus kunstikoolis sai ta tugeva akadeemilise maali põhja, Eesti vabamates oludes muutus tema laad tunduvalt maalilisemaks, kuni puhta abstraktsioonini.» Tugeva maalitehnilise baasi ja rafineeritud maailmataju tulemina on Vinogradov alates 1990. aastatest tuntust kogunud kontseptuaalse maalikunsti ja ühiskonnakriitiliste kollaažidega.

Valeri Vinogradovi avatava näituse keskne portree «Väljaajamine» on jakuudist šamaan Aleksandr Gabõševist, kes võttis ette 5000 kilomeetri pikkuse teekonna Moskvasse, et «deemonist seestunud» president Vladimir Putin Kremlist välja ajada. Gabõšev sai tuntuks 2019. aastal, kui nimetas Putinit kurjaks ning alustas teekonda Moskvasse, et Putin Kremlist välja ajada. 2019. aasta märtsist alates läbis Gabõšev jalgsi enam kui 2000 kilomeetrit ja leidis teel poolehoidjaid ning järgijaid. Tema teekond katkes 2019. aasta detsembris, kui šamaan vahistati Burjaatias ja toimetati Jakuutiaase psühhiaatria-kliinikusse.