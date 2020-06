Sentsatsiooniline «Matusepäevikud» esilinastub Ameerika Ühendriikides

Mittesoovitavaid teemasid, nagu hääbumist ja üksindust käsitlev ja häirivaid kujutisi sisaldavat dokumentaalfilmi «Matusepäevikud» näidatakse kaasaegse kunsti filmifestivalil The Fine Arts Film Festival Californias Ameerikas. Festival keskendub peamiselt Ameerika kaasaegse kunsti esindajatele, kuid valitud lugusid kaasatakse festivali programmi kogu maailmast. Festivali on ellu kutsunud Venice Institute of Contemporary Art e. VICA ja see toimub sel aastal kümnendat korda.