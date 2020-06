Draama festival avalikustas programmi

Festivali kava on kokku pannud festivali juht ja kuraator Hedi-Liis Toome. «Programmis väljendub Eesti teatri mitmekesisus – kohal on nii tudengid kui kaasaegse ja klassikalise teatri tipud. Festivali teemaks on ootamatult kujunenud küllatulek”, ütleb Toome. „Pärast kevadet, kus inimesed olid sunnitud nädalaid kodus istuma, on küllatulekust või -minekust saanud midagi erilist. Kuigi ka suvel on võimalik eritingimustel teatrisse minna, loodan, et just Draama on üks esimesi taaskohtumisvõimalusi nii saalis kui laval olijatele. Publik on teatritegemise eelduseks ja tartlaste ning lõunaeestlaste erakordselt suur huvi Draama festivali vastu on endiselt oluliseks põhjuseks, miks Eesti teatrid Tartusse peaksid külla tulema.»