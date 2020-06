Avatud on uute portreefilmide ideekonkurss

Konkursi eesmärk on luua laiale vaatajaskonnale mõeldud uusi dokumentaalfilme, mis portreteerivad Eesti silmapaistvaid kultuuriloojaid, teadlasi, sportlasi, ühiskonnaelu mõtestajad. Projekt soovib väärtustada eelkõige neid, kelle looming või tegevus on jätnud Eesti ühiskonda tunnetatava jälje ning kelle saavutusi omas valdkonnas võib lugeda märgilisteks.

Konkursile on oodatud ideed, mis kaardistaks peategelase olulisust Eesti kultuuriruumis ja ühiskonnas laiemalt, kuid jälgiks samas filmiloona tema arengujärgus olevaid tegemisi, on need siis elulised või loominguga seotud. Portreteerida võib ka lahkunud heeroseid.