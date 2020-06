Eesti keeles on ilmunud raamat Greta Thunbergist

Malena Ernman: «See oleks võinud olla minu lugu. Peaaegu nagu autobiograafia, kui oleksin tahtnud midagi sellist kirjutada. Aga mind ei huvita eriti autobiograafiad. Minu jaoks on tähtsamaidki asju. Selle loo kirjutasime mina ja Svante koos oma tütardega ja see räägib meie peret tabanud kriisist. See räägib Gretast ja Beatast. Aga eelkõige on see lugu kriisist, mis ümbritseb ja mõjutab meid kõiki. Kriisist, mille on tekitanud inimeste eluviis: hoolimatu suhtumine jätkusuutlikkusse, kaugenemine loodusest, mille osa me kõik oleme. Mõned nimetavad seda ületarbimiseks, teised kliimakriisiks. Enamik paistab uskuvat, et see kriis on kusagil kaugel ega taba meid veel niipea. Nii see paraku ei ole. Sest kriis on juba kohal, see ümbritseb meid kogu aeg, mitmel erineval viisil.»