Sel reedel algab Stencibility

Koroonaaja tingimustest tulenevalt võtavad sel aastal Baltikumide tähtsaimast tänavakunstisündmusest osa vaid Eesti kunstnikud: Edward von Lõngus, KAIRO ja müra2000, kes kõik alustasid tänavatele joonistamist umbes 10 aastat tagasi ning värsket energiat toovad Stina Leek, k2rte ja Gutface, kes on alles viimastel aastatel aktiivsemalt tänavatel tegutsema hakanud. Kunstnikud kasutavad oma lõuendiks majaseinu, planke, müüre ning muid linnaobjekte, mis riivavad silma ja vajavad värskendust. Kunsti ja mittekunsti piire lõhkuva festivali programmist leiab veel rahvusvahelise kleepsunäituse, mis ehitatud kaubiku sisse ning ka selle peale, sest kogu sõiduk on kaetud täielikult kleepsudega ning kunstioksjoni, kus müügil lisaks maalidele ka tänavakunstiteosega aluspesu, miniatuurne telliskivimüür ja muud ebatavalist.

«Tahame linnatänavatele kunsti luua, sest usume, et kunst peaks olema loomulik osa igapäevaelust, mitte midagi, mis peidetakse valgetesse ruumidesse ja käiakse vaid kord paari kuu jooksul vaatamas, kui sedagi. Kunstil on imeline võime tekitada uusi mõtteid ja emotsioone. Täpselt sellist stimulatsiooni me kõik vajamegi üksluiselt poest koju ja kodust tööle või kooli kõndides. Ärme oota, et keegi teine teeks linnad meie jaoks ilusaks. See on ju meie enda kätes!» selgitab festivali olemust selle peakorraldaja kunstnik Sirla.