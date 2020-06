Festivali Baltoscandal etenduste üksikpiletid nüüd müügis

Rahvusvahelisust toovad kolm teatriteemalist filmi. Itaalia filmitegija Giulio Boato dokumentaalfilm “Shiro Takatani, between nature and technology” on Jaapani legendaarsest kunstnikust ja lavastajast Shiro Takatanist. “Die Kinder der Toten” on tuntud ameerika tearitrupi Nature Theatre of Oklahoma väga omanäoline mängufilm, mis põhineb Elfriede Jelineki samanimelisel romaanil.