Kellerteater materialiseerub juulis psühhotrilleriga «Mäng»

Udune sügisõhtu vanas Inglismaa häärberis. Kuulus põnevuskirjanik on külla kutsunud oma abikaasa noore armukese. Peremees, kes armastab kavalat mängu ja ülepakutud teatraalsust, hakkab külalist veenma, et too rööviks naise juveelid. See ettepanek käivitab sündmuste ahela, millel on ettearvamatud tagajärjed.

Teatrijuht ja lavastaja Vahur Keller: «Peale neli kuud kestnud virtuaalteatrit on taas teatrisaali naasmine tohutult värskendav. Ootame põnevusega uusi kohtumisi publikuga ja teeme muidugi kõik endast sõltuva, et kõigil oleks Kellerteatris ka turvaline olla. Virtuaalteater on küll vahelduseks tore seiklus, aga reaalset teatri atmosfääri ja kohalolu see siiski kunagi ei asenda. Virtuaalne keskkond - kellerteater.television.ee - jääb aga samuti kestma. Interneti vahendusel on võimalik endiselt vaadata «Canterville'i kummitust» ja «Armunud alkeemikut» ning edaspidi on plaanis ka seal põnevat programmi täiendada.»