Kultuurikommentaar: käsikiri juba servast suitseb

Vivien Leigh ja Hattie McDaniel filmis «Tuulest viidud». Mõlemad said oma rolli eest Oscari, McDaniel ajaloo esimese mustanahalise näitlejana.

Võtsin kõvaketta, panin selle sahtlisse ja keerasin sahtli lukku. Kettal on digitaalne koopia Victor Flemingi 1939. aasta filmist «Tuulest viidud». Koopia pole rangelt võttes seaduslikult omandatud, aga see tundus mulle kiirem ja turvalisem viis kui näiteks Amazonist Blu-ray tellida. Pole kindel, kui kauaks see sinna müügile jääb.