Endla Teater kuulutas välja sügisesed uuslavastused

Esimesel augustil Endla Suures saalis esietenduv kulinaarne düstoopia «Nagu süldikeeduvesi» (lavastaja Kaili Viidas) on eriolukorra ajal valminud algupärand, mille tegevus ei asetu minevikku ega tulevikku. Samas ei ole see ka nüüd ja praegu, vaid meile lähedal, aga mitte siinsamas. Humoorika teksti varjus esitatakse palju küsimusi selle kohta, kuidas see inimeseks olemine siis ikkagi käib. Ott Kiluski verivärske näidendi esmalavastuses mängivad Peeter Tammearu, Sten Karpov, Tambet Seling, Nils Mattias Steinberg, Ott Raidmets, Sander Rebane, Kleer Maibaum, Karin Tammaru, Fatme Helge Leevald ja Ireen Kennik.