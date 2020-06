Solarises on näha Dan Mikkini fotonäitus

Dan Mikkin on Eesti jalgrattal risti-rästi läbi matkanud, aeg-ajalt ka Lätisse põigates. Tema põhihuvi on need vähesed mõisad, mis kunagisest enam kui tuhandest häärberist tänaseks alles on – eriti need, mis unarusse jäänud. Vaid vähesed neist on kogu oma eksistentsi jooksul hoolt ja armastust tundnud. Mõned neist on uuel ajal rahapaja leidnud, Paljud pääsesid hullemast, sest aastakümneid pärast mõisnikelt eksproprieerimist tegutsesid neis koolid ja lastekodud. Väiksed maakoolid aga kipuvad tegevust lõpetama ning nii võtab ka need hooned üle dekadents, lagundades neid hämmastava kiirusega. Ning uskumatu hulga mõisaid suutsid eesti mässulised maha põletada 1905. aasta rahutuste ajal ning tollest ajast seisavad uhked hooned varemetes.