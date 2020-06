Station Narva festival toimub augusti lõpus

Neljapäeval, 27. augustil toimuvad tasuta kontserdid ja kunstiüritused üle linna ning õhtul väljub Narva raudteejaamast erirong pealinnas algavale festivalile Tallinn Music Week (TMW). Neljapäevast laupäeva hilisööni kestva TMW lõppakordiks on pühapäeva pealelõunased kontserdid Lääne-Harjumaal Paldiskis.

«Station Narva on üks väheseid piirkonna festivale, mis avab uusi asukohti ja uusi formaate,» ütleb festivali Narva tiimi juht, kultuurikorraldaja Jevgeni Timoštšuk. «On tõeliselt hea meel, et vaatamata mitte kõige kergematele aegadele festival taas toimub ning nii linnaelanikel kui ka meie külalistel avaneb võimalus Narvat ootamatutest külgedest avastada. Tuttav jahisadam ja rannajoon tõotavad kujuneda väga põnevaks mitmekesise muusika ja loovuse kohtumispaigaks.»

«Tänavune festivaliaasta on kujunenud teistsuguseks kui keegi oleks oodanud,» ütleb TMW ja Station Narva juht Helen Sildna. «Kuna TMW on kolinud oma tavapäraselt toimumisajalt märtsikuust augustisse, tundus parim ühendada Narva tiimiga sel korral tõeliselt jõud ja korraldada ühendatud festivalinädal viimasel suvenädalal. Loodame näha kultuurisõpru üle Eesti Narvas ja Ida-Viru külalisi omakorda Tallinnas. Siseturismi elavdamine ja koostöö on olulisem kui kunagi varem.»