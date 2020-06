Kino päästab end põua ajal võimsa klassikaga

Forum Cinemas on kavas haigutava tühjuse osavasti täitnud, tuues Suveklassika sarjas taas ekraanile tugeva valiku lähimineviku löökfilme. Nii linastuvad sel suvel Peter Jacksoni «Sõrmuste isanda» ja «Kääbiku» triloogiad, Wachowskite «Matixi» triloogia ja Christopher Nolani «Pimeduse rüütli» triloogia. Kuna loodetavasti Nolani uusim film «TEnet» ikka juuli lõpus linastub, siis on sobiv üle vaadata tema «Tähtedevaheline», «Dunkirk» ja «Algus», mida ka selles srajas näidatakse. Kinoklassika sarjas on suurele ekraanile tulemas veel «Monty Python ja Püha Graal».