Pärnu Linnaorkester kutsub viimasele Facebooki kontserdile

Saksa helilooja ja metsasarvemängija Bernhard Krol (1920–2013) on kirjutanud suurel hulgal teoseid soolopillidele ja orkestrile. Krol oli austria helilooja Josef Ruferi (1893-1985) õpilane, kes omakorda oli 20. sajandi ühe olulisema muusika uuendaja Arnold Schönbergi (1874-1951) õpilane ja kaaskondlane. Krol ei võtnud oma loomingus omaks Schönbergi ja Ruferi 12-toonilist kompositsioonimeetodit, vaid hoopis Max Regeri ja Paul Hindermithi tonaalse süsteemi. Kroli teostes on värskust ja tema kompositsioonid näitavad selgelt, et need on loonud tegevmuusik, kes soovib kaasakiskuvalt oma kuulajate meelt lahutada. Kontserdil kõlab Kroli «Laudatio metsasarvele», mida esitab Mattias Vihmann.