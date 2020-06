Apollo kinode külastuste arv langes drastiliselt, kümne päevaga müüdi üle 10 000 pileti

Apollo kino tegevjuht Kadri Ärm kinnitas ERRile , et Apollo kinod kogusid 5. kuni 14. juunini üle 10 000 külastuse. «See pole kindlasti võrreldav kriisieelse olukorraga, mil olime suutelised vaid ühe laupäevaga võõrustama umbes 15 000 kinokülastajat,» sõnas ta ja lisas, et languse põhjuseks on kinodes kehtivad piirangud, mis ei luba saalidesse üle 100 inimese seansi kohta ning ka soe suveilm, mis ei soosi siseruumides aset leidvaid tegevusi.

Ta lisas, et kõige kõrgema külastatavusega olid ootuspäraselt suuremad kinokeskused ehk Apollo Kino Mustamäe, Apollo Kino Ülemiste ja Apollo Kino Lõunakeskus. «Suurim muutus on drastiliselt vähenenud kinokülastajate arv, aga kui see kõrvale jätta, siis on kliendid väga tänulikud ja sõbralikud, andes julgustavaid sõnu meie tegemiste kohta seoses kinodes kehtivate kõrgenenud hügieeninõuetega,» märkis Ärm, lisades, et kuigi mitmed suurfilmid on edasi lükkunud, siis on neil igal nädalal esilinastumas keskmiselt 2-3 uut filmi, millest kõik ei ole aga klassikalised Hollywoodi kassahitid.