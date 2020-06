Kirjastus Tänapäev annab teada, et eesti keeles on ilmunud Malcolm Crofti raamat «Billie Eilish. Vajalik juhend igale fännile». See rohke pildimaterjaliga fänniraamat räägib loo Billie tõusust magamistoalauljast maailma kõige kuumemaks popartistiks. Kuidas ta laule kirjutab, milline on elu tähelepanu keskmes ja mismoodi on kujunenud tema ainulaadne stiil.